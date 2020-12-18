إصابة شاب بالرصاص "المطاطي" في الوجه خلال مواجهات مع الاحتلال في كفر مالك

وطن: أصيب شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الوجه، مساء اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية كفر مالك شرق رام الله.

وأصيب الشاب بعيار معدني مغلف بالمطاط أسفل الفم، وتم نقله إلى مركز طبي في قرية سلواد، ومنه إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، حيث وصفت حالته بالمستقرة.

وفي وقت سابق، هاجم مستوطنون، بالأسلحة والكلاب البوليسية مسيرة سلمية منددة بإقامة بؤرة استيطانية على أراضي منطقة "راس التين" التابعة لأراضي قرية كفر مالك.

وأطلق المستوطنون الرصاص الحيّ على مجموعة من المتظاهرين لدى اقترابهم من البؤرة الاستيطانية التي أقيمت قبل أكثر من شهر، ثم هاجموهم بالكلاب البوليسة.

وحين تصدى المواطنون للمستوطنين، تدخلت قوات الاحتلال الإسرائيلي لحماية المستوطنين، وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ومنعت المتظاهرين من التواجد في المكان.

وفي أعقاب ذلك، اندلعت مواجهات عند مدخلي قريتي المغير وكفر مالك، وأطلقت قوات الاحتلال خلالها النار وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه الشبان.