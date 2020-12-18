شاهد الفيديو... شبان "كفر قدوم" يسقطون طائرة مسيرة للاحتلال

وطن: أسقط شبان بلدة "كفر قدوم" طائرة مسيرة مخصصة لإلقاء قنابل غاز، فيما أصيب العشرات بالاختناق الشديد خلال قمع جيش الاحتلال للمسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 17 عاما، لصالح مستوطني مستوطنة قدوميم المقامة عنوة على أراضي القرية.

وظهر في فيديو متداول من البلدة، كيف أُسقطت الطائرة، فيما يقوم الجنود بتوجيهها لإطلاق قنابل غاز باتجاه الشبان المشاركين في المسيرة الاسبوعية، قبل أن يتمكن الشبان من إسقاطها وتحطيمها بالكامل والقائها باتجاه الجنود، الذين اقتحموا البلدة بشكل جنوني وسط اطلاق كثيف للرصاص الحي، وقنابل الغاز مستهدفين منازل المواطنين.

أدى ذلك لوقوع عشرات الاصابات بالاختناق، بينها الطفلة نور مراد 14 عاما، التي اصيبت بالتشنج والاغماء، وتم التعامل مع جميع الحالات من قبل طواقم الهلال الاحمر الفلسطيني.

وأشارت مصادر محلية، لقيام جنود الاحتلال بالاعتداء على الصحفيين الذين تواجدوا لتغطية أحداث المسيرة، عرف منهم محمد عناية مصور فضائية فلسطين، بهدف الضغط عليهم لتسليم كاميراتهم، التي وثقت الحدث دون أن يفلحوا في ذلك.

وأكدت المصادر، اندلاع مواجهات عنيفة جدا بين الشبان وجنود الاحتلال، الذين اقتحموا البلدة بعد اسقاط الطائرة ولاحقوا الشبان وصولا إلى وسط البلدة، بآليات عسكرية والعشرات من الجنود المشاة، ونصبوا كمائن دون تسجيل اية حالات اعتقال.