21 حالة وفاة و2170 إصابة جديدة في فلسطين خلال آخر 24 ساعة

وطن: أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الجمعة، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 80.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 18.9%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات، مشيرة إلى تسجيل 21 وفاة و2170 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1791 حالة تعافٍ خلال 24 ساعة الماضية في الضفة الغربية وقطاع غزة و القدس .

وأوضحت، في التقرير اليومي للحالة الوبائية، أنّ 14 حالة وفاة في الضفة الغربية " الخليل 1، بيت لحم 2، جنين 2، رام الله والبيرة 2، سلفيت 1، طولكرم 1، قلقيلية 2، نابلس 3"، إضافة إلى 5 حالات وفاة في قطاع غزة، وحالتي وفاة في مدينة القدس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: الخليل (155)، جنين (148)، نابلس (164)، طولكرم (75)، رام الله والبيرة (116)، سلفيت (38)، قلقيلية (29)، طوباس (29)، بيت لحم (89)، ضواحي القدس (6)، أريحا والأغوار (11)، قطاع غزة (997)، مدينة القدس (313).

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: الخليل (219)، جنين (163)، نابلس (222)، طولكرم (90)، سلفيت (37)، طوباس (39)، رام الله والبيرة (185)، قلقيلية (48)"، قطاع غزة (574)، مدينة القدس (214).

وفي ختام بيناها، لفتت وزيرة الصحة إلى وجود 131 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 34 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.