رحيل الشيوعي النبيل داوود عريقات

رام الله-وطن: رحل عن عالمنا صباح يوم الجمعة الشيوعي داوود عريقات "أبو سلام"، بعد رحلة عطاء حافلة بالكفاح والنضال الثوري في محطات كفاحية متعددة.

رحل أبو إسلام الملقّب بـ"الشيخ" عن 93 عاماً، كرّسها للدفاع عن شعبه وقضيته، في المنفى وسجون الرجعية العربية، قبل أن يعود إلى فلسطين ويكمل نضاله في مقاومة الاحتلال وسجانيه.

شغل الشيخ عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، وكان أحد الأعلام البارزة للنضال الوطني الفلسطيني، وأحد فرسان المقاومة والوحدة الوطنية.

فيما سطّر الشيخ داوود في سجن الجفر الصحراوي في الأردن أسطورة صمود في الفترة (1957-1965) بسبب انتمائه السياسي للحزب الشيوعي ومبادئه في مواجهة الظلم والاضطهاد القومي والطبقي.

نفته سلطات الاحتلال، بعد حزيران 1967، إلى خارج الأراضي المحتلة، فلجأ إلى دمشق، حيث كان بيته في العاصمة السوريّة وهو شاب ملجأ للطلبة والرفاق والفدائيين، وظل لقبه الحزبي بين الرفاق "الشيخ" بينما كان لقبه بين كل من عرفه وعايشه "الشيوعي النبيل".

وتروي ابنته وئام، لقطة من حياة والدها ونضاله في مقاومة القمع في زنازين سجن الجفر لمدة 8 سنوات، بأن صنع عود من اليقطين للعزف عليه داخل السجن، فالموسيقى مقاومة، والإرادة والإنجاز تحدي وصمود وإيمان بحب الحياة.

وتضيف وئام: "وبقيت ذكرى ذاك العود ترافق والدي لأكثر من خمسين عام حين قرر (في عام 2014) إعادة إحياء ذكرى عوده في الجفر وصنع عود جديد من اليقطين..

وها هو نجح في إنجازه وتحقق حلمه.. عودك رنان يا شيخ.. عودك رنان يا بابا".