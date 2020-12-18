الأسير جبريل الزبيدي يعلن إضرابه المفتوح عن الطعام

وطن: أعلن الأسير جبريل الزبيدي من مخيم جنين، اليوم الجمعة، إضرابه المفتوح عن الطعام، احتجاجاً على استمرار اعتقاله رغم إنهاء حكمه البالغ 10 أشهر.

وأفاد عمه الأسير المحرر جمال الزبيدي، بأن سلطات الاحتلال رفضت إطلاق سراح جبريل الذي أنهى حكمه.

يشار إلى أن جبريل تعرض للمطاردة وقضى 11 عاماً خلف قضبان سجون الاحتلال خلال انتفاضة الأقصى، واستشهدت والدته سميرة الزبيدي وشقيقه طه الزبيدي، خلال معركة مخيم جنين، التي اعتقل فيها شقيقه يحيى.

ويقبع حالياً في سجون الاحتلال، شقيقه القائد السابق لكتائب شهداء الأقصى زكريا الزبيدي، عضو المجلس الثوري الذي أعاد الاحتلال اعتقاله رغم حصوله على عفو، بعدما طارده الاحتلال منذ بداية الانتفاضة، إضافة لشقيقه داوود الذي لايزال موقوفاً منذ عام.