الاحتلال يقتحم جنين ومخيمها وينصب حاجزا عسكريا قرب جبع

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، مدينة جنين ومخيمها، ونصبت حاجزا عسكريا قرب بلدة جبع جنوبا.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة، وداهمت حي الجابريات ومنطقة الهدف ومخيم جنين.

وفي السياق، نصب الاحتلال حاجزا عسكريا قرب بلدة جبع، واندلعت على إثر ذلك مواجهات أطلق خلالها الجنود قنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

وكان مستوطنون اقتحموا فجرا موقعا قرب جبع، بحماية جيش الاحتلال، الذي سيّر آلياته على طول شارع جنين – نابلس.