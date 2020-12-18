عندما أراد ثيودور هرتسل إقامة "دولة اليهود" في المغرب

رام الله-وطن: مع إعلان التطبيع بين دولة الاحتلال والمغرب، نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية رسالة غامضة وسرية، حاول من خلالها ثيودور هرتسل مؤسس الحركة الصهيونية، الترويج لـ "خطة المغرب"، وتوطين يهود روسيا في منطقة وادي الحصان غرب المغرب، ما يوضح الأطماع الصهيونية القديمة للاستيطان في المغرب.

لكن هرتسل لم يكن أول من فكر في الأمر. وقالت الصحيفة إنه تجري دراسة "خطة أوغندا" لتوطين اليهود في شرق إفريقيا داخل المدارس الإسرائيلية ضمن دروس التاريخ، لكن لا يعرف الكثير خطة هرتسل البديلة، ما كان يطلق عليها "خطة المغرب" لتوطين يهود روسيا في المغرب، وهو اقتراح أثير في رسالته الغامضة التي كتبها في العام 1903.

وأضافت الصحيفة، انه في نيسان/أبريل من تلك السنة، قدم جوزيف تشامبرلين وزير المستعمرات البريطاني عرضا الى هرتسل لتوطين اليهود في شرق إفريقيا البريطانية وتحديدا كينيا، واشتهر الاقتراح في الخطاب الصهيوني باسم "خطة أوغندا"، إلا ان هرتسل رفض الاقتراح بشكل قاطع.

وتابعت الصحيفة، قبل ذلك بأيام قليلة، اندلعت أعمال شغب بحق يهود كيشينيف في روسيا، وهرتسل كان أكثر إصرارا وإلحاحا من أي وقت مضى على تعزيز قضية الوطن القومي. وقدم خطته في المؤتمر الصهيوني السادس في بازل بسويسرا، وانقسمت الحركة الصهيونية في حينه بسبب معارضة مقترح الدولة المستقلة في أوغندا كملاذ مؤقت. واتخذ القرار على رغم امتعاض العديد من النواب وأثار عاصفة من المشاعر وانتقاد لاذع لهرتسل، وبعدها حظي المؤتمر السادس بتسمية "مؤتمر الدموع"، وفي المؤتمر السابع، بعد عام، تم رفض اقتراح أوغندا.

وأوضحت الصحيفة، لكن بعد المداولات التي طرحت في الكونغرس فكر هرتسل بتقديم موقع آخر للدولة اليهودية، في منطقة وادي الحصان جنوب غرب المغرب في 20 تموز/يوليو 1903 قبل شهر من انعقاد المؤتمر.