حالتا وفاة و313 إصابة بكورونا في القدس المحتلة خلال يومين

وطن: أعلن الدكتور علي الجبريني أن مدينة القدس شهدت خلال اليومين الأخيرين حالتي وفاء جراء تفشي فيروس كورونا لمواطنين من جبل المكبر ليرتفع عدد حالات الوفاة في مدينة القدس إلى (124).

وأشار الجبريني أن عدد الإصابات في صعود، حيث بلغت خلال يومين (313) إصابة منها (160) إصابة أمس، و( 153) إصابة اليوم مع تسجيل (216) حالة شفاء ليرتفع عدد الإصابات النشطة الى ( 1559) إصابة بينها العديد من الإصابات الخطيرة والحرجة.

ونبه الجبريني أن عدد الإصابات التي تعالج في المستشفيات يبلغ حوالي 80 إصابة بارتفاع حوالي 20 إصابة عن الأسبوع الماضي.

وأضاف الدكتور الجبريني أن أحياء القدس جميعها مصنفة كمناطق حمراء وبرتقالية الأمر الذي يستدعي مزيدا من الالتزام بالتعليمات الصحية، وخصوصا ارتداء الكمامات باستمرار، الحفاظ على التباعد الاجتماعي والحرص على التعقيم والنظافة، بكونها الطرق الكفيلة للحيلولة دون اتخاذ الجهات المختصة أي تدابير جديدة، ولاسيما أن المستشفيات أصبحت ممتلئة.

وختم الجبريني مشيرا الى أن هزيمة الفيروس لن تتحقق إلا بالحفاظ على التعليمات الصحية لحين بدء تنفيذ عملية التطعيم باللقاحات التي أقرتها وزارة الصحة سائلاً الله السلامة للجميع.