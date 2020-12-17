الداخلية بغزة: قرار بالإبقاء على كافة الإجراءات الوقائية المتخذة مؤخرًا

وطن: اعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة مساء يوم الخميس أنها قررت الإبقاء على كافة الإجراءات الوقائية المتخذة مؤخراً، وذلك في ضوء توصيات وزارة الصحة وتقديراتها حول خطورة الأسابيع المقبلة والتي ستشهد ذروة انتشار وباء كورونا.

وأوضح الناطق باسم الوزارة إياد البزم أن هذه الإجراءات هي استمرار إغلاق الجامعات والمدارس والمساجد، ورياض الأطفال، واستمرار منع التجمعات بكافة أشكالها، ومنها الأفراح وبيوت العزاء

وبين أن من هذه الإجراءات استمرار الإغلاق التام يومي الجمعة والسبت، والإغلاق الليلي عند الساعة 6:30 مساء، وإغلاق المنشآت كافة يومياً عند الساعة 6:00 مساء يوميًا.

ولفت البزم إلى أن كل ذلك يبقى سارياً إلى حين اتخاذ إجراءات أخرى وفق التقييم المستمر للحالة الوبائية.

وجدد الدعوة للمواطنين الكرام إلى التقيد التام بإجراء الوقاية الشخصية والعامة، وعدم التهاون في ظل ازدياد الخطورة في المرحلة الحالية.

وأكد الناطق باسم الداخلية في قطاع غزة أن أجهزة الوزارة تواصل اتخاذ إجراءاتها القانونية بحق المخالفين؛ حفاظاً على السلامة العامة.