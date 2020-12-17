المخابرات تفرج عن الناشط صهيب زاهدة

وطن: ذكر مجموعة "محامون من أجل العدالة" أن جهاز المخابرات العامة في مدينة أريحا، أفرج مساء اليوم، الخميس، عن الناشط صهيب زاهدة.

وكانت محكمة صلح الخليل، قد قررت أمس، الإفراج عن زاهدة بكفالة شخصية مقدارها 500 دينار، فقام جهاز المخابرات باعتقاله من داخل مقر المباحث العامة، وأخذ أماناته، وفق ما أفاد المحامي شاكر اطميزة لـوطن.

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وكان زاهدة قد اعتُقل، الإثنين الماضي، من قبل القوة الأمنية المشتركة، وبعد نقله لجهاز المباحث العامة وجهت له تهمتي التجمع غير المشروع ومخالفة التدابير المعلنة في حالة الطوارئ، حيث تم التحقيق معه حول مشاركته في تجمع حمل هتافات ضد الحكومة والرئيس.

وقامت النيابة العامة بتمديد توقيفه لمدة 24 ساعة انتهت أمس الأربعاء، وجرى إحالة الملف لمحكمة الصلح، وفي الجلسة طلبت النيابة تمديد توقيفه، وطلب محامياه حجازي عبيدو والمستشار القانوني لمؤسسة الضمير شاكر اطميزه إخلاء سبيله، ووافقت المحكمة على الطلب وقررت إخلاء سبيله بالكفالة المذكورة، ورفعت الجلسة لتاريخ 15/2/2021.