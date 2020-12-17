الاحتلال.. "كابنيت الكورونا" يجتمع الأحد لفرض قيود جديدة

وطن: أعلن مجلس وزراء الاحتلال لشؤون الكورونا، عن عقد إجتماع الأحد المقبل، لدراسة فرض قيود جديدة بسبب تصاعد المنحنى الوبائي.

وبحسب هيئة البث العبرية العامة الناطقة بالعربية، فإن المعطيات تشير إلى أن أعداد الإصابات ستصل خلال الأيام المقبلة إلى 2500 يوميًا، وهو الحد الذي وضعه المجلس للجوء إلى اتباع إجراءات الضبط المحكم.

ومن بين الإجراءات المطروحة، شل الحركة التجارية واغلاق بعض مؤسسات التعليم في المدن الحمراء والبرتقالية، وتقليص المواصلات العامة إلى ما نسبته 50%.