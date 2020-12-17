الأسير جبريل الزبيدي يعلن إضرابه عن الطعام

وطن: أعلن الأسير جبريل محمد الزبيدي من مخيم جنين، اليوم الخميس، إضرابه المفتوح عن الطعام، احتجاجاً على استمرار اعتقاله رغم إنهاء حكمه البالغ 10 أشهر.

وأفاد عمه الأسير المحرر جمال الزبيدي أن سلطات الاحتلال رفضت إطلاق سراح جبريل الذي أنهى حكمه.

موضحاً أن النيابة قدمته للمحكمة العسكرية في سالم، وطالبت بتمديد توقيفه بعدما وجهت له تهم جديدة، اعتبرها مفبركة بهدف إطالة اعتقاله.

وذكر أن المحكمة وافقت على طلب المخابرات وأمهلتها 72 ساعة لتقديم لائحة اتهام نهائية بحق الزبيدي الذي أبلغ المحكمة بدخوله في اضراب مفتوح عن الطعام حتى يتم الإفراج عنه، محذراً من الخضوع لطلب النيابة بتحويله للاعتقال الإداري.

يذكر أن جبريل تعرض للمطاردة وقضى 11 عاماً خلف قضبان سجون الاحتلال خلال انتفاضة الأقصى، واستشهدت والدته سميرة الزبيدي وشقيقه طه الزبيدي، خلال معركة مخيم جنين، التي اعتقل فيها شقيقه يحيى.

ويقبع حالياً في سجون الاحتلال، شقيقه القائد السابق لكتائب شهداء الأقصى زكريا الزبيدي، عضو المجلس الثوري الذي أعاد الاحتلال اعتقاله رغم حصوله على عفو، بعدما طارده الاحتلال منذ بداية الانتفاضة، إضافة لشقيقه داوود الذي لايزال موقوفاً منذ عام.

"قدس دوت كوم"