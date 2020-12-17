المصادقة على مشروع قانون يلزم حكومة الاحتلال بإنشاء بنى تحتية لنقاط استيطانية عشوائية

وطن: صادقت الهيئة العامة للكنيست مساء اليوم بالقراءة التمهيدية على مشروع القانون المسمى "نسيج الحياة"، والذي يُلزم الحكومة الإسرائيلية بتوفير التيار الكهربائي والمياه وبنى تحتية أخرى للنقاط الاستيطانية العشوائية في مناطق الضفة الغربية، علاوة على رصد اعتمادات خاصة إليها.

وقال المبادر للمشروع النائب عن حزب "يمينا" بتسالئيل سموتريتش، إنه "يجب علينا أن نقوم بحملة خاطفة لتمرير مشروع القانون بالقراءات الثلاث قبل حل الكنيست" والذي من المرتقب أن يكون ليلة الثلاثاء أو الأربعاء من الأسبوع المقبل، وذلك في حال عدم المصادقة على مشروع الموازنة، داعيًا حزب "الليكود" إلى المساعدة في ذلك.

من جهتها شجبت "القائمة المشتركة" مشروع القانون، وقال رئيسها النائب أيمن عودة إن ذلك يدل على استمرار محاولات تنفيذ خطة الضم، مشيرًا إلى أن مثل هذا المشروع من شأنه أن يساهم في شرعنة الاستيطان في أراضي الضفة الغربية.