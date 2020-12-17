الاحتلال يستهدف طواقم وزارة الزراعة وصحافيين في خانيونس

وطن: استهدفت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، طواقم وزارة الزراعة وصحافيين شرق مدينة خانيونس بالرصاص دون وقوع أي إصابات بحسب مصادر محلية.

من ناحيتها، نددت وزارة الزراعة في قطاع غزة، في بيان صحفي، باستهداف الاحتلال لطاقمها ومجموعة من الصحفيين الذين تواجدوا في منطقة الفخاري شرق خان يونس لاستطلاع شكاوي المزارعين حول تجريف الاحتلال مزروعاتهم.

ورأت الوزارة في بيان لها، في هذا الاستهداف "غطرسة إسرائيلة وخرقًا للتفاهمات مع الوسطاء بهذا الشأن"، محملةً الاحتلال المسؤولية عن حياة المزارعين الذين يسعون لقوت أسرهم.

وأوضحت الوزارة، أنها تتابع مع منظمة الصليب الأحمر، المنع للمزارعين بالوصول إلى مزارعهم، والتهديدات التي تمثلت بوضع لافتات تحذيرية بالخصوص.