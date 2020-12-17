سلطة المياه تعقد الاجتماع الثاني لشبكة المياه من خلال مشروع WaSec

وطن: نظمت سلطة المياه اليوم عبر نظام الفيديو كونفرنس بالتعاون مع جامعة فلسطين التقنية خضوري الاجتماع الثاني لشبكة المياه ضمن نشاطات مشروع الابتكار في تعليم المياه "واسق" والممول من الاتحاد الأوروبي وبحضور ممثلين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة الزراعة، سلطة جودة البيئة، سلطة الطاقة وممثلين عن الجامعات الفلسطينية الشريكة جامعة القدس ومن الجامعات الأردنية الجامعة الاردنية، جامعة العلوم والتكنولوجيا ، وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا إلى جانب الجامعات من الاتحاد الأوروبي من اليونان، هولندا، اسبانيا، وقبرص.

ويهدف الاجتماع إلى عرض النتائج والتشبيك مع المؤسسات ذات العلاقة في فلسطين حيث تم التركيز على المخرجات التي يمكن تطبيقها على الجامعات الفلسطينية ومن أهمها تصميم 12 مساق اكاديمي بدرجة الماجستير في مجال المياه والبيئة والتي سيتم التقديم لاعتمادها حسب الأصول المعمول بها في فلسطين.

وركز المجتمعون على عدد من المحاور أهمها: التجربة الفلسطينية الأولى في التعليم المائي والبيئي ضمن برنامج الماجستير الدولي في الابتكار في علوم المياه (واسق) ضمن مشاريع ايراسموس، والتطرق إلى أهداف البرنامج الابتكاري في تكنولوجيات المياه ومدى مساهمته في دعم القطاع المائي والزراعي والأمن الغذائي في مواجهة التغير المناخي وتحديات القطاع بشكل عام، بالإضافة الى مناقشة محتوى البرنامج ومخرجاته والابتكار في طرق تدريس مساقات بمشاركة خبراء دوليين أوروبيين.