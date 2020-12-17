مصادر لوطن: الحكومة تتجه الى اعلان الاغلاق الشامل بدءا من يوم الاحد

رام الله - وطن: اكدت مصادر خاصة لوطن ان الحكومة تتجه الى اعلان الاغلاق الشامل لمواجهة تداعيات تفشي كورونا، على ان يبدأ الاغلاق يوم الاحد المقبل وسيستمر حتى نهاية الشهر الجاري وذلك بناء على توصية اللجنة الوبائية التي اوصت بذلك الاغلاق خلال اجتماعها يوم امس.

ولفتت المصادر الى ان الخطة "أ" لدى لجنة الوبائيات التي اوصت بها للحكومة هي فرض الاغلاق الشامل في الضفة الغربية، او اللجوء الى الخطة "ب" وهي فرض الاغلاق "القطاعي" اي الذهاب الى اغلاق قطاعات كبيرة مثل المدارس والجامعات والمؤسسات والمطاعم، وهو اغلاق شبه شامل في حال تطبيقه.

ومن المقرر ان يعقد رئيس الوزراء محمد اشتية مساء اليوم مؤتمر صحفي للاعلان عن القرارات التي اتخذتها لجنة الطوارئ في اجتماعها صباح اليوم .