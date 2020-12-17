الاحتلال يعتقل ثمانية مواطنين من الضفة بينهم فتاة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس وحتى فجر اليوم الخميس، ثمانية مواطنين من الضفة بينهم فتاة.

وقال نادي الأسير في بيان له، إن الاحتلال اعتقل مواطنين من مخيم الدهيشة في بيت لحم هما: حسين إياس شاهين (20 عاما)، ومحمد سليمان ديرية (28 عاما).

كما اعتقلت قوات الاحتلال الفتاة أسماء عويس من القدس المحتلة، وهي شقيقة المعتقل بكر عويس، المعتقل منذ ثلاثة أسابيع.

ومن رام الله اعتقل الاحتلال المواطنين جمال رباح، ومعتصم زلوم، فيما جرى اعتقال المواطن مهند حماد (19 عاما) من بلدة عنبتا في طولكرم.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت مساء أمس الطالب في جامعة بيرزيت محمد قاسم من رام الله، وقصي أبو خضير من القدس.