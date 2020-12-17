هيئة مكافحة الفساد لوطن: انتخابنا نائبا لرئيس شبكة سلطات الوقاية من الفساد الدولية سيعزز دور الهيئة في المحافل الدولية

رام الله - وطن: انتخبت هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية يوم أمس نائبا لرئيس شبكة سلطات الوقاية من الفساد الدولية.

وقال مستشار رئيس هيئة مكافحة الفساد سعيد شحادة لــ وطن ان هذا الانجاز الجديد للهيئة هو من خلال النشاط الذي كانت تؤديه الهيئة ضمن أعمال الشبكة، والذي تمخض عنه مشاركات عديدة في الفترة الماضية، ونتيجة لتلك المشاركات جرى ترشحنا لنكون نائبا لرئيس الشبكة، حيث فازت الشبكة الصربية برئاسة الشبكة، بينما فازت هيئة مكافحة الفساد الفرنسية وهيئة مكافحة الفساد الفلسطينية في منصب نائب الرئيس في الانتخابات التي جرت يوم امس.

واضاف شحادة ان هذا الانجاز سيؤدي الى تعزيز دور الهيئة في المحافل الدولية، و سيناط بها متابعة أعمال الشبكة من الناحية الفنية في تنظيم النشاطات المستقبلية للشبكة ومن ضمنها على سبيل المثال، إطلاق مبادرات حول دور الاعلام في الوقاية من الفساد التي سيكون لها خلال عام 2021 الدور للمشاركة سواء الدولية او الاوروبية للاطلاع على التجارب الناجحة والفاعلة في هذا المجال، اضافة الى نشاطات متعلقة بعمل الشبكة وتعزيز دور الوقاية من الفساد لأعضاء الشبكة.

ولفت شحادة الى الشبكة تأسست كشبكة اوروبية، وقد جرى بعد ذلك توسيعها لتصبح شبكة دولية وليس شبكة أوروبية بمشاركة دول عربية واوروبية ودول من أمريكا اللاتينية.