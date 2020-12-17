رقم قياسي جديد في غزة.. 12 حالة وفاة والإصابات تتخطى الألف

وطن: أعلنت الصحة في غزة، صباح الخميس، عن تسجيل 12 حالة وفاة و1015 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مشيرة إلى ارتفاع عدد الوفيات بسبب الإصابة بالفيروس إلى 232.

وأوضحت الصحة، في تقرير يومي موجز لفيروس كورونا في قطاع غزة، أنها فحصت 2474 عينة خلال الـ24 ساعة الماضية، وتبين إصابة 1015 مواطنا.

وبينت الصحة أن اجمالي الحالات النشطة يبلغ حاليًا 9109 حالات، منها 329 حالة تحتاج رعاية طبية في المستشفى، بينها 215 حالة خطيرة وحرجة.

وذكرت أن 745 مصابا تعافوا خلال الـ24 ساعة الماضية، موضحة أن إجمالي المتعافين بلغ 21820 حالة، فيما بلغ الاجمالي التراكمي للمصابين 31161 إصابة.