مقتل شاب من كفر قاسم رميا بالرصاص

وطن: قتل الشاب علي نشأت بدوي (30 عاما)، من مدينة كفر قاسم بجريمة إطلاق نار، وقعت فجر اليوم الخميس بالقرب من حاجز جبارة على شارع الطيبة طولكرم، وذلك بعد ساعات من جريمة قتل الشاب نمر سليمان من الرينة.

وحسب المعلومات الأولية فقد أصيب شاب بجروح وصفت بالخطيرة جدا، جراء إطلاق النار عليه من قبل مسلحين، توفي على إثرها بعد وقت قصير.

وقد عثر على جثته على شارع الطيبة طول كرم المؤدي إلى حاجز جبارة، وعليها أثار إطلاق رصاص.

واكتفت الشرطة بإغلاق منطقة الجريمة لاستكمال التحقيق، دون الإعلان عن تنفيذ اعتقالات.

وأفادت طواقم الإسعاف أنها تلقت بلاغا عند الساعة الثالثة فجرا عن العثور على شاب وهو فاقد للوعي بالقرب من حاجز جبارة، ووصل طاقم طبي إلى المكان وأقر وفاة الشاب الذي كان على جثته علامات إطلاق رصاص.

وتأتي هذه الجريمة بعد ساعات من جريمة إطلاق النار في الرينة التي أسفرت عن مقتل نمر سليمان (46 عاما)، وإصابة شخر آخر (53 عاما) بجروح وصفت بالمتوسطة.

وسبق ذلك، أن عثر، مساء الثلاثاء، على جثة شاب من بلدة كفر قرع، قرب مدينة الخضيرة.

وتشهد البلدات الفلسطينية في الداخل المحتل تصاعدا خطيرا في أعمال العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في كبح جماح هذه الظاهرة التي باتت تقض مضاجع المواطنين.

وبمقتل الشاب من كفر قاسم، فجر الخميس، يرتفع عدد ضحايا جرائم قتل الفلسطينيين في الداخل المحتل إلى 95، بينهم 17 امرأة.

(عرب 48)