استمرار المنخفض الجوي

وطن: يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يستمر الجو غائم الى غائم جزئي وبارداً وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق وقد تكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

هذه الليلة : يكون الجو بارداً في معظم المناطق، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة 2020/12/18: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً خاصة فوق المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق في ساعات الصباح الباكر وتميل الأجواء الى الاستقرار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ،والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

السبت 2020/12/19: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وبارداً نسبياً فوق المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ،والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الأحد 2020/12/20: يكون الجو صافيا بوجه عام وبارداً نسبياً فوق المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ،والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين ايام تأثر البلاد بالمنخفض الجوي من خطر :

1-تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة.

2- شدة سرعة الرياح.

3- خطر التزحلق على الطرقات.

4- تدني مدى الرؤيا الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة.