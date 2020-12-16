مقتل شخص وإصابة آخر بجريمة إطلاق نار في الرينة

وطن: قُتِل نمر سليمان وأُصيب آخر، مساء اليوم، الأربعاء، إثر جريمة إطلاق نار ارتُكبت في بلدة الرينة في الداخل المحتل.

وجاء في التفاصيل أن سليمان (46 عاما)، توفي متأثرا بإصابته الحرجة التي تعرّض لها، فيما وُصفت إصابة شخص آخر، والذي يبلغ من العمر 53 عاما، بالمتوسّطة.

وقدّم طاقم طبي وصل إلى المكان، الإسعافات الأولية للمُصابيْن، ونقلهما إلى مستشفى "النّمساوي" في مدينة الناصرة، لاستكمال تلقّي العلاج، غير أن محاولات الإبقاء على حياة سليمان باءت بالفشل.

وتأتي هذه الجريمة، فيما عُثر مساء الثلاثاء، على جثة شاب من بلدة كفر قرع، في مدينة الخضيرة.

وتشهد البلدات العربية في الداخل المحتل تصاعدا خطيرا في أعمال العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس فيه شرطة الاحتلال عن القيام بدورها في كبح جماح هذه الظاهرة.

وبمقتل سليمان، الأربعاء، يرتفع عدد ضحايا جرائم القتل في الوسط العربي في الداخل المحتل إلى 94، بينهم 17 امرأة. يذكر أن الحصيلة لا تشمل ضحايا جرائم القتل في مدينة القدس وهضبة الجولان المحتلتين.

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