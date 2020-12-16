المجلس التنسيقي للقطاع الخاص لـ وطن: وزارة المالية تتجه لزيادة الإنفاق المالي والإعفاء من بعض الرسوم المالية العام المقبل

رام الله – وطن للانباء: اكد امين سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص الفلسطيني عرفات عصفور لوطن، ان وزارة المالية ستصرف قبل نهاية الشهر الجاري الدفعة الثانية من مستحقات القطاع الخاص التي أعلنت وزارة المالية صرفها عقب تسلم السلطة الفلسطينية اموال المقاصة من سلطات الاحتلال.

وعقد المجلس التنسيقي للقطاع الخاص اليوم اجتماعا مع وزير المالية شكري بشارة، جرى خلاله مناقشة ملفات عدة، أبرزها مستحقات القطاع الخاص المستحقة على الحكومة والتي تتراوح ما بين 1.5 – 2 مليار شيقل.

وقال عصفور إن وزير المالية أكد صرف الدفعة الثانية من مبلغ 600 مليون شيقل للقطاع الخاص نهاية الشهر الجاري، حيث يمثل هذا المبلغ ما نسبته 35 % من إجمالي مستحقات القطاع الخاص على الحكومة.

ولفت عصفور الى ان أولوية الصرف ستكون للمستشفيات، موردي الأدوية ، المقاولون، رديات الضريبة وقطاع الفنادق.

وأكد عصفور ان الحكومة ستواصل صرف بقية المستحقات المالية بنفس الطريقة في العام المقبل، وهذا الأمر سيعتمد على التدفقات النقدية للحكومة العام القادم.

وعن توجهات وزارة المالية في الإنفاق للعام المقبل، وقال عصفور إن وزير المالية تحدث عن نية الحكومة زيادة التدفق النقدي المالي في السوق الفلسطيني من خلال تخفيض النفقات من اجل احداث انتعاش في السوق الفلسطييني، لافتا الى ان إنفاق الحكومة سيتركز على مشاريع البنية التحتية.

أما بشأن الموازنة العامة للعام المقبل التي جرى الحديث عنها خلال الاجتماع، قال عصفور ان عجز الموازنة لهذا العام يتراوح ما بين 720 – 800 مليون دولار، بعد استلام أموال المقاصة، كما بلغت نسبة الانكماش 16 % ، ولم يتجاوز الدعم الخارجي 280 مليون دولار.

ولفت عصفور الى وجود آمال وتوقعات بتحسن الدعم الخارجي للعام القادم في ظل التغيرات السياسية الاخيرة، لافتا الى ان حجم العجز المتوقع العام المقبل سيصل الى مليار دولار.

ولفت عرفات الى أنه جرى مناقشة امكانية اعفاء المواطنين من بعض المدفوعات المالية كبراءة الذمة أو رسوم المهن، وأن يتم التعامل بسهولة معها في العام المقبل مع الشركات حسب دخلها خاصة الشركات الصغيرة منها.

ونال مناقشة ملف صندوق التشغيل حيزا من الاجتماع، وهو مشروع يتبلور لدى الحكومة على ان تتضح تفاصيله قبل نهاية العام الجاري، حيث اوضح عصفور ان فكرة الصندوق تقوم على توفير وظائف عمل وتشغيل بنصف راتب للمواطنين الذين يتلقون إعانات المحتاجين.