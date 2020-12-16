حرية التعبير قبل كورنا 2020 لن تكون كحرية التعبير بعدها

كتب: ماجد العاروري

يبدو ان الحكومات واجهزة الأمن وشركات الأدوية العالمية وبغطاء داعم من منظمات دولية تشن حملة شديده ضد ما يوصف بالاخبار المضلله المناهضة لتلقي الجمهور للقاحات مضاده لمرض كوفيد 19، ونتج عن هذه الحملات اغلاق الاف المواقع الالكترونية نشرت اخباراً وصفت بأنها مضلله فيما يتعلق بهذه اللقاحات، ويعتقد ان اكثر من 29 الف موقع اخباري شلت عليه الاخبار المناهضة لقبول اللقاح. ، حيث وصفت الاخبار التي نشرتها هذه المواقع بانها كاذبة ومضلله للجمهور.

واجبرت هذه الضغوط شركات كبيرة مثل فيس بوك على ازالة المحتويات التي تنكر وجود مرض كوفيد او ترفض تلقي اللقاحات او تنشر حول اثارها المضاده، ورفضت تلقي اعلانات ممولة مناهضة لتلقي اللقاحات، وتفسر الشركة ذلك بانه يلتقي مع سياستها بالتصدي للأخبار الكاذبة كونها تعاطت بقوة مع نظرية المؤامرة، كذلك الادعاء بأن اهذه للقاحات تحتوي على شرائح دقيقة، أو اضرار تنجم عن تلقي اللقاح.

في بريطانيا وصل الامر ليطالب عدد من مسؤولي حزب العمال الى سن قانون طوارئ جنائي لمحاسبة من يتهمون بنشر اخبار مضلله حول مرض كوفيد 19 في وسائل الاعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي .

وتعهدت شركة يوتيوب بحذف الادعاءات المضللة حول لقاحات فيروس كورونا كجزء من جهد جديد لمعالجة المعلومات الخاطئة حول Covid-19. وقالت إن أي مقاطع فيديو تتعارض مع إجماع الخبراء من السلطات الصحية المحلية أو منظمة الصحة العالمية ستتم إزالتها. يأتي ذلك في أعقاب إعلان فيسبوك أنه سيحظر الإعلانات التي تثني الناس عن التطعيم. ومع ذلك ، لن يتم تطبيق هذا القيد على المشاركات أو التعليقات غير المدفوعة. حظر موقع يوتيوب بالفعل الادعاءات "غير المثبتة طبيا" المتعلقة بفيروس كورونا على منصته. لكنها الآن بصدد توسيع السياسة بشكل صريح لتشمل المحتوى المتعلق باللقاحات.

هذه الدعوات والضغوط تنسجم مع دعوة منظمة الصحة العالمية بالتصدي لنشر المعلومات ذات المحتوى الكاذب التي تزيد من قلق الجمهور بشأن تلقي اللقاح حيث رأت ان بعض المعلومات قد تكون كاذبة وقد تكون ضارة.

هذه الدعوات والضغوط تنسجم مع دعوة منظمة الصحة العالمية بالتصدي لنشر المعلومات ذات المحتوى الكاذب التي تزيد من قلق الجمهور بشأن تلقي اللقاح حيث رأت ان بعض المعلومات قد تكون كاذبة وقد تكون ضارة.

من جانبه قال رئيس الصليب الأحمر إن المعلومات الخاطئة عن اللقاحات يمكن أن تؤدي إلى "جائحة ثانٍية". وقال رانسكو روكا ، رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إن التغلب على فيروس كورونا يعني هزيمة "جائحة انعدام الثقة الموازي". وحثت روكا الحكومات والمؤسسات على مكافحة "الأخبار الكاذبة" حول لقاح كفيد مشيرة إلى "التردد المتزايد" بشأن اللقاحات بشكل عام حول العالم.

اللافت للانتباه من وجهة نظري ان هذه الحملات والضغوط التي يشارك فيها حكومات ومنظمات دولية جعلت قيود محاربة الاخبار المضلله تتقدم عالمياً على ضمانات حرية التعبير، وفرضت في العالم اجواء مشابة لما جرى بعد احداث 11 سبتمر حيث اصبح انتهاك الخصوصية أمر مشرعاً في عدد من البلدان الديمقراطية، وسينجم بالتاكيد عن عن مكافحة مرض كوفيد 19 شرعنة لاجراءات ستمس بحرية التعبير، ولن تكون حرية التعبير في العالم بعد كورنا بنفس مواصفاتها قبل كورونا، ولن يكون بمقدور الناس حتى تناول الحقائق، وستعمل شركات الأدوية للسيطرة غلى محتوى ووسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ويبدو انها تتقدم بنجاح في ذلك، فسلطة المال قادرة على اخضاع كل السلطات، بل ان السلطات في العديد من البلدان في العالم ستسخدم هذه البيئة المناهضة لحرية التعبير للتخلص من خصومها السياسيين، وسيغيب عن عيوننا النقاشات الحقوقية العميقة التي ترى في الجسد ملك لأصحابه، وهم يحددون ما يسمح بدخوله اليه او لا يسمح، وسينحسر ذلك لصالح تلقي اللقاحات، رغم الحركات الاجتماعية المناهضة والتي يبدو انها ايضاً اخذه بالإنحسار، فالنظرية الدولية في منح اللقاحات مبنية على التدرج والتهيئة والتنافس على الفرصة بدل رفضها.