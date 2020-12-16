حرب عالمية لمواجهة المحتوى المضلل والمناهض لقبول اللقاحات
حرية التعبير قبل كورنا 2020 لن تكون كحرية التعبير بعدها
كتب: ماجد العاروري
يبدو ان الحكومات واجهزة الأمن وشركات الأدوية العالمية وبغطاء داعم من منظمات دولية تشن حملة شديده ضد ما يوصف بالاخبار المضلله المناهضة لتلقي الجمهور للقاحات مضاده لمرض كوفيد 19، ونتج عن هذه الحملات اغلاق الاف المواقع الالكترونية نشرت اخباراً وصفت بأنها مضلله فيما يتعلق بهذه اللقاحات، ويعتقد ان اكثر من 29 الف موقع اخباري شلت عليه الاخبار المناهضة لقبول اللقاح. ، حيث وصفت الاخبار التي نشرتها هذه المواقع بانها كاذبة ومضلله للجمهور.
واجبرت هذه الضغوط شركات كبيرة مثل فيس بوك على ازالة المحتويات التي تنكر وجود مرض كوفيد او ترفض تلقي اللقاحات او تنشر حول اثارها المضاده، ورفضت تلقي اعلانات ممولة مناهضة لتلقي اللقاحات، وتفسر الشركة ذلك بانه يلتقي مع سياستها بالتصدي للأخبار الكاذبة كونها تعاطت بقوة مع نظرية المؤامرة، كذلك الادعاء بأن اهذه للقاحات تحتوي على شرائح دقيقة، أو اضرار تنجم عن تلقي اللقاح.
في بريطانيا وصل الامر ليطالب عدد من مسؤولي حزب العمال الى سن قانون طوارئ جنائي لمحاسبة من يتهمون بنشر اخبار مضلله حول مرض كوفيد 19 في وسائل الاعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي .
وتعهدت شركة يوتيوب بحذف الادعاءات المضللة حول لقاحات فيروس كورونا كجزء من جهد جديد لمعالجة المعلومات الخاطئة حول Covid-19. وقالت إن أي مقاطع فيديو تتعارض مع إجماع الخبراء من السلطات الصحية المحلية أو منظمة الصحة العالمية ستتم إزالتها. يأتي ذلك في أعقاب إعلان فيسبوك أنه سيحظر الإعلانات التي تثني الناس عن التطعيم. ومع ذلك ، لن يتم تطبيق هذا القيد على المشاركات أو التعليقات غير المدفوعة. حظر موقع يوتيوب بالفعل الادعاءات "غير المثبتة طبيا" المتعلقة بفيروس كورونا على منصته. لكنها الآن بصدد توسيع السياسة بشكل صريح لتشمل المحتوى المتعلق باللقاحات.
هذه الدعوات والضغوط تنسجم مع دعوة منظمة الصحة العالمية بالتصدي لنشر المعلومات ذات المحتوى الكاذب التي تزيد من قلق الجمهور بشأن تلقي اللقاح حيث رأت ان بعض المعلومات قد تكون كاذبة وقد تكون ضارة.
هذه الدعوات والضغوط تنسجم مع دعوة منظمة الصحة العالمية بالتصدي لنشر المعلومات ذات المحتوى الكاذب التي تزيد من قلق الجمهور بشأن تلقي اللقاح حيث رأت ان بعض المعلومات قد تكون كاذبة وقد تكون ضارة.
من جانبه قال رئيس الصليب الأحمر إن المعلومات الخاطئة عن اللقاحات يمكن أن تؤدي إلى "جائحة ثانٍية". وقال رانسكو روكا ، رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إن التغلب على فيروس كورونا يعني هزيمة "جائحة انعدام الثقة الموازي". وحثت روكا الحكومات والمؤسسات على مكافحة "الأخبار الكاذبة" حول لقاح كفيد مشيرة إلى "التردد المتزايد" بشأن اللقاحات بشكل عام حول العالم.
اللافت للانتباه من وجهة نظري ان هذه الحملات والضغوط التي يشارك فيها حكومات ومنظمات دولية جعلت قيود محاربة الاخبار المضلله تتقدم عالمياً على ضمانات حرية التعبير، وفرضت في العالم اجواء مشابة لما جرى بعد احداث 11 سبتمر حيث اصبح انتهاك الخصوصية أمر مشرعاً في عدد من البلدان الديمقراطية، وسينجم بالتاكيد عن عن مكافحة مرض كوفيد 19 شرعنة لاجراءات ستمس بحرية التعبير، ولن تكون حرية التعبير في العالم بعد كورنا بنفس مواصفاتها قبل كورونا، ولن يكون بمقدور الناس حتى تناول الحقائق، وستعمل شركات الأدوية للسيطرة غلى محتوى ووسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ويبدو انها تتقدم بنجاح في ذلك، فسلطة المال قادرة على اخضاع كل السلطات، بل ان السلطات في العديد من البلدان في العالم ستسخدم هذه البيئة المناهضة لحرية التعبير للتخلص من خصومها السياسيين، وسيغيب عن عيوننا النقاشات الحقوقية العميقة التي ترى في الجسد ملك لأصحابه، وهم يحددون ما يسمح بدخوله اليه او لا يسمح، وسينحسر ذلك لصالح تلقي اللقاحات، رغم الحركات الاجتماعية المناهضة والتي يبدو انها ايضاً اخذه بالإنحسار، فالنظرية الدولية في منح اللقاحات مبنية على التدرج والتهيئة والتنافس على الفرصة بدل رفضها.
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