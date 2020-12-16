إصابة مدرب الأهلي المصري بـ"كورونا"

وطن: أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، إصابة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وعقب تأكيد الإصابة، سوف يخضع المدير الفني للأهلي المصري للعزل الصحي و البروتوكول الخاص بوزارة الصحة المصرية لعلاج "كوفيد – 19".

وقال مدير إدارة الإعلام في النادي الأهلي، جمال جبر، إن المدرب الجنوب إفريقي ظهرت عليه أعراض الإصابة بالفيروس، قبل أن يجري "مسحة كورونا"، التي جاءت نتيجتها إيجابية، وعلى إثرها سيخضع المدرب للعزل الصحي.

كما أوضح جبر لموقع "سكاي نيوز عربية" أن موسيماني سيغيب عن قيادة بطل أفريقيا في لقاء غزل المحلة، المقرر إقامته يوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، على أن يحل محله المدير العام للفريق رولاني موكينا.

وأكد جبر أن المدرب الإفريقي سيخضع لمسحة أخرى يوم السبت المقبل، لتأكد من قدرته على أن يسافر مع الفريق إلى النيجر، لمواجهة نادي سونديب في إطار ذهاب دور الـ32 من البطولة الإفريقية، والمقرر إقامتها يوم 23 من الشهر الحالي.