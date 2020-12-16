الاحتلال يقتحم حي عبيد في العيسوية ويطلق قنابل الغاز تجاه المواطنين

وطن: أصيب عشرات المواطنين مساء يوم الأربعاء، بالاختناق إثر استنشاق الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحامها حي عبيد في قرية العيسوية بمدينة القدس.

وأفاد شهود عليان، بأن جنود الاحتلال استهدفوا السكان في الحي والبيوت والمحلات التجارية بقنابل الغاز بعشوائية، ما تسبب باختراق قنبلة نافذة إحدى المنازل، وانتشار الغاز بداخله واختناق العائلة بينها كبار السن وأطفال.

وأشاروا إلى أن طواقم الاسعاف أخلت العائلة من المنزل، وقدمت لها الاسعافات الميدانية.

وأوضح الشهود أن قوات الاحتلال حولت حي عبيد بقرية العيسوية إلى ساحة تدريب، ما أدى إلى تضرر سكان الحي بينهم مسنين ونساء وأطفال من قنابل الغاز المسيل للدموع التي يطلقونها يوميًا في الحي.