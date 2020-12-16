هولندا تسجل رقما قياسيا جديدا لإصابات كورونا

وطن: أظهرت بيانات المعهد الوطني للصحة العامة في هولندا، اليوم الأربعاء أن إصابات فيروس كورونا في البلاد قفزت بأكثر من 11 ألف حالة خلال 24 ساعة، في رقم قياسي جديد.

وجاءت هذه الزيادة الهائلة بعد يوم واحد من فرض عزل عام لخمسة أسابيع في هولندا التي لقي فيها أكثر من 10 آلاف شخص حتفهم خلال جائحة كورونا.

يذكر أن رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي، فرض أمس الثلاثاء، في خطاب متلفز، إغلاقا عاما جديدا لمدة خمسة أسابيع على مستوى البلاد.

المصدر: (رويترز)