لبنان: 11 وفاة و2056 إصابة بفيروس كورونا

وطن: أعلنت ​وزارة الصحة اللبنانية​ تسجيل 2056 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ خلال الساعات الـ24 الأخيرة، مقارنة مع 1264 إصابة سجلت يوم أمس.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي المتعلق بجائحة كورونا، أنه تم أيضا تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، مبينة أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد ارتفع إلى 150933، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 1234.

وقالت إن عدد حالات الشفاء يبلغ 103033، فيما لا يزال هناك 1001 حالة استشفاء من بينها 409 حالات في العناية المركزة.

المصدر: وزارة الصحة اللبنانية