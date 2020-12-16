أكاديميون يطالبون في بيان عبر وطن بالتراجع عن "القرار المجحف" باحالة المديرة سحر أبوزينة للتقاعد القسري، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك

وطن: أعرب مجموعة من التربويين والأكاديميين في بيان للرأي العام وجهوه عبر وطن عن أسفهم بشأن القرار التعسفي الصادر بحق المديرة سحر أبو زينة، باحالتها الى التقاعد المبكر القسري.

وجاء في البيان "نحن مجموعة من التربويين والأكاديميين والمواطنين الفلسطينيين، تلقينا بأسف، يوم الإثنين الموافق 14- 12 -2020 في يوم المعلم الفلسطيني، قرار إحالة المديرة سحر أبو زينة، التي تعمل مديرةً في إحدى المدارس الحكومية الفلسطينية في محافظة جنين، للتقاعد المبكر على خلفية تتعلق بحرية التعبير عن الرأي".

واضاف البيان "من المؤلم أن يحدث ذلك بالتحديد في اليوم الذي يجب أن يكرم فيه المعلمون والمعلمات! نأمل إن ما حدث بحق المديرة أبو زينة لا يعكس توجهاً خطيراً يقوم على إقصاء الرأي المخالف وقمعه"، ولفت الاكاديميون والتربويون في بيانهم الى انهم ينظرون بخطورة بالغة لهذا النوع من التوجهات الاقصائية والسياسات العقابية التي من شأنها أن تنسف الجهود المبذولة لإحداث إصلاح تربوي حقيقي. متسائلين: كيف يمكن لمثل هذه السياسات أن تشجع حرية التعبير وقبول التنوع والاختلاف كجزء أصيل في مناهجنا وطرق تدريس المعلمين والمعلمات في حين ينتهج صناع القرار في الوزارة ما يتناقض مع ذلك؟

وطالب الاكاديميون في بيانهم بـ" التراجع عن القرار المجحف بحق المديرة سحر أبوزينة، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك لضمان عدم تكرار مثل هذه القرارات الظالمة مستقبلاً، وسليط الضوء على قضية المديرة سحر أبو زينة من قبل المؤسسات الحقوقية، والنقابات المهنية، ووسائل الإعلام من أجل المطالبة بعودتها إلى وظيفتها" .

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الموقعون على البيان (مع حفظ الألقاب والمسميات):

ابراهيم نعيمي، أحمد نوباني، أرب كيلاني، اسامة الميمي، الياس ضبيط، أماني ريان القدومي، اياد عبد الله، بدرية حمدان، بيان عرقاوي، بيهان القيمري، تغريد عابد، جميل حرب، جهاد الشويخ، حسن عبد الكريم، حسن يوسف، خالد عياش، خديجة عويضات، دعاء عادل، رافي عصفور، رانية قصراوي، رباب طميش، رفاء الرمحي، سامي الكيلاني، سائدة عفونة، سناء لفتاوي، سهيل صالحة، عبد الكريم ضراغمه، عبد الرازق غزال، عبد السلام خداش، عبد الرحيم موسى، عصام نصار، علا الخليلي، علاء العزة، غسان البرغوثي، غسان شاهين، فاطمة محمد، فريد مرة، كريمة عوض الله، ماهر الحشوة، محمد ابو معيلق، محمد مضية، محمود أبو شمة، محمود فطافطة، معتمد الخطيب، مروان ترزي، مهند عبد الحميد، موسى الخالدي، مشهور البطران، مشهور مشاهرة، منيس الفار، نهى عطير، هاني ناصيف، وائل كشك، وسام رفيدي، وليد شاهين، وليد عطا الله. محمد صالح، سوزان جلاجل، حسني صالح، صامد صنوبر، مراد سرطاوي، مراد عوض الله، غاده خضور، عبد اللطيف أبو عيسى، حنين دوابشة، رائد جمعه، زاهر عطوه، محمد القيسي، نسرين علي، محمد حمايل، مجدي زهرة، طارق حج علي، قصي عتيلي، واصل غانم، حافظ البرغوثي، مجدي مفارجه، هديل وهدان، رولا أبو دحو، إنعام داغر، فتحي سروجي، لينة ميعاري، رشيد صبري، نبيل دبدوب، ناصر إسماعيل، ثابت حامد، سامر الزين، رانية جبر، هناء علي، صالح ريان، ياسر عمرو، أديمار الصغير، أحمد حمو، وائل قراعين، ثائر عوده، يوسف حسان، عبد المنعم شلبي، سمر البرغوثي، زاهد ريماوي، معتصم خلف، رندة ناصر، راقية أبو غوش، سامي شعث، أمل خليل، أميرة سلمي، مهند الكفري، نداء أبو عواد، عبيدة العيساوي، هتاف عموص، معين قاسم، وليد جرادات، صبحية نصار، فيروز درويش، سهى هندية، مالك الريماوي، سامح أبو عواد، محمد حمودة، ريما ضراغمة، ربا متولي، نايف جرابعة.