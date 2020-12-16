اشتية: لجنة الطوارئ ستجتمع غدا لاتخاذ قرار بشأن الاجراءات الوقائية التي سيتم اتخاذها

رام الله - وطن: أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية مساء اليوم الاربعاء ان لجنة الطوارئ ستجتمع غدا الخميس لاتخاذ قرار بشأن الاجراءات التي سيتم اتخاذها لمواجهة ازدياد اصابات فايروس كورونا.

وقال اشتية في تغريدة على صفحته على موقع الفيسبوك "تجتمع غدا لجنة الطوارئ العليا لاتخاذ قرار بشأن الإجراءات الوقائية في الايام القادمة، في ظل المؤشرات الصحية المقلقة من ارتفاع اعداد الاصابات بفيروس كورونا واتساع رقعة انتشارها وكذلك ارتفاع اعداد الوفيات."

واضاف اشتية "مسؤولية مواجهة الوباء مسؤولية جماعية وفردية، واذا لم يؤمن كل فرد بدوره بصد الوباء عن نفسه وعائلته ومجتمعه فإن أي إجراء حكومي لن يكون كافيا."