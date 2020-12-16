قطر تفوز رسميا بحق استضافة الألعاب الآسيوية "آسياد 2030"

وطن: فازت العاصمة القطرية الدوحة بحق استضافة الألعاب الآسيوية الـ21 “آسياد 2030″، التي تقام مرة كل 4 سنوات، وينظمها المجلس الأولمبي الآسيوي، وذلك بعد تصويت الجمعية العمومية في العاصمة العمانية مسقط، أمام منافستها الرياض.

وكانت الجمعية العمومية انطلقت صباح اليوم الأربعاء للتصويت على استضافة الألعاب الآسيوية 2030 بين الرياض والدوحة، حيث أعلن رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الكويتي الشيخ أحمد الفهد الصباح أن “لا خاسر” في التصويت. ونالت الدوحة حق استضافة نسخة 2030، بينما ستستضيف الرياض النسخة التالية في 2034.

ولفت الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية أن ملف الدوحة لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030 جرى إعداده وتطويره وفق منظور يراعي ويشمل قارة آسيا.

وأكد قائلا: “نريد أن نتشارك ونوظف بنيتنا الأساسية وخبراتنا الرياضية مع زملائنا في اللجان الأولمبية الآسيوية في توفير الشعور بالراحة وطيب الإقامة وكأنك في موطنك، ونحتفل بالتنوع الثقافي في قارتنا”.

وستستضيف الرياض دورة الألعاب الآسيوية 2034.