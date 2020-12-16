الاحتلال يعتقل مقدسيين ويمدد توقيف آخرين

وطن: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات في أحياء مدينة القدس، طالت شقيقين ومقدسي وزوجته.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل عائلة سرحان في بلدة سلوان، واعتقلت الشقيقين محمد وسلطان سرحان.

وداهمت قوات الاحتلال صباحًا منزل المقدسي محمد العجلوني في باب المغاربة، واعتقلته وزوجته.

كما مددت محكمة الاحتلال اليوم توقيف الشاب محمد أيمن عبيد من قرية العيسوية بالقدس المحتلة، حتى يوم الأحد المقبل.

ورفضت المحكمة الإفراج عن الشاب المقدسي منتصر بربر، ومددت توقيفه حتى 20 من الشهر الجاري.