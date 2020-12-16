وطن تتابع | بعد قرار المحكمة بالإفراج عنه.. جهاز المخابرات يعتقل الناشط صهيب زاهدة من داخل مقر المباحث

رام الله-وطن: بعد أن قررت محكمة صلح الخليل، اليوم الأربعاء، الإفراج عن الناشط صهيب زاهدة بكفالة شخصية مقدارها 500 دينار، واستكمال كافة إجراءات، قام جهاز المخابرات باعتقاله من داخل مقر المباحث العامة، وأخذ أماناته، وفق ما أفاد المحامي شاكر اطميزة.

وقال اطميزة لـوطن، إن المباحث استخدمت سياسة "الباب الدوار" في تعاملها مع زاهدة؛ تقوم جهة بالإفراج عنه وتأتي جهة ثانية لتعتقله!

ووصف اطميزة، اعتقال زاهدة من قبل المخابرات، بعد قرار المحكمة الإفراج عنه، بأنه "تعسف باستخدام السلطة".

وكان زاهدة قد اعتُقل، الإثنين الماضي، من قبل القوة الأمنية المشتركة، وبعد نقله لجهاز المباحث العامة وجهت له تهمتي التجمع غير المشروع ومخالفة التدابير المعلنة في حالة الطوارئ، حيث تم التحقيق معه حول مشاركته في تجمع حمل هتافات ضد الحكومة والرئيس.

وقامت النيابة العامة بتمديد توقيفه لمدة 24 ساعة انتهت اليوم الأربعاء، وجرى إحالة الملف لمحكمة الصلح، وفي الجلسة طلبت النيابة تمديد توقيفه، وطلب محامياه حجازي عبيدو والمستشار القانوني لمؤسسة الضمير شاكر اطميزه إخلاء سبيله، ووافقت المحكمة على الطلب وقررت إخلاء سبيله بالكفالة المذكورة، ورفعت الجلسة لتاريخ 15/2/2021.