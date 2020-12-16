الصحة: تسجيل 26 وفاة و2525 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الأربعاء، تسجيل 26 حالة وفاة و2525 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 80.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 19.1%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وتم تسجيل 15 حالة وفاة في الضفة الغربية "الخليل 3، رام الله والبيرة 3، جنين 4، سلفيت 1، قلقيلية 1، طولكرم 2، نابلس 1"، قطاع غزة 10، مدينة القدس 1.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: الخليل (217)، جنين (245)، نابلس (201)، طولكرم (64)، رام الله والبيرة (203)، سلفيت (71)، قلقيلية (27)، طوباس (23)، بيت لحم (113)، ضواحي القدس (78)، أريحا والأغوار (20)، قطاع غزة (935). مدينة القدس (328).

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: الخليل (277)، جنين (178)، نابلس (297)، طولكرم (102)، سلفيت (71)، طوباس (43)، رام الله والبيرة (173)، قلقيلية (47)، قطاع غزة (797)، مدينة القدس (255).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 137 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 39 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.