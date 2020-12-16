حزب الشعب ينعى الأديب جمال بنورة

وطن: نعى حزب الشعب الفلسطيني إلى جماهير شعبنا وقواه الوطنية والتقدمية وللحركة الثقافية الفلسطينية، وفاة الرفيق والأديب والمناضل الوطني والتقدمي، جمال بنورة، أحد اعلام الحزب والحركة الوطنية والثقافية الفلسطينية.

جاء ذلك في بيان نعي صدر عن الحزب، ووصل وطن نسخة عنها، فيما يلي نصه:

ينعى حزب الشعب الفلسطيني إلى عموم رفاقه ورفيقاته وإلى جماهير شعبنا وقواه الوطنية والتقدمية وللحركة الثقافية الفلسطينية في الوطن والشتات، وفاة رفيقه الأديب والمناضل الوطني والتقدمي:

جمال خليل بنورة "أبو حمدي"

أحد أعلام الحزب والحركة الوطنية والثقافية في فلسطين، الذي رحل عن عالمنا صباح هذا اليوم الأربعاء الموافق 16/12/2020 عن عمر يناهز 83عاماَ، أمضاها مناضلاَ في الدفاع عن الهوية الوطنية والرواية والقضية الفلسطينية، وعن منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وفي مواجهة ومقاومة الاحتلال عبر كتاباته وأعماله القصصية والمسرحية.

لقد انخرط الرفيق الراحل بنورة في العمل الوطني مبكراَ، وتعرض للعديد من الملاحقات والاعتقال من قبل سلطات الاحتلال وأجهزته الفاشية خلال سبعينيات القرن الماضي.

كما كرس الراحل جزء كبير من حياته للعمل الأدبي، راصداَ من خلاله حياة ومعاناة الشعب الفلسطيني بعد الاحتلال عام 1967، وأبرز محطات نضالاته وخاصة خلال الانتفاضة الشعبية الكبرى، معبراَ عن قضايا شعبه وعن هويته الوطنية والثقافية في المجالات والمحافل كافة، واستمر ملتزماَ بصدق وأمانة في إبراز هموم وأحلام الجماهير الشعبية، والوقوف إلى جانبها في الدفاع عن قضاياها السياسية والاجتماعية والإنسانية.

والروائي والكاتب المسرحي الراحل، جمال بنورة، من مواليد بيت ساحور عام 1938، مارس الكتابة الأدبية منذ أوائل ستينات القرن الماضي، وعمل على جمع ودراسة التراث الشعبي الفلسطيني، وصدرت له العديد من المجموعات القصصية، مثل (العودة، حكاية جدي، الشيء المفقود، الموت الفلسطيني، حمّام في ساحة الدار، سراج لم ينطفئ، في مواجهة الموت، موت الفقراء) وثلاث روايات (أيام لا تُنسى، انتفاضة، وما زال الحل..!).

وقد ترجمت مجموعات قصصه إلى عدة لغات (الانجليزية والألمانية والبلغارية والإسبانية والروسية والإيطالية). حائز على العديد من الجوائز.

لرفيقنا وأديبنا الراحل جمال بنورة، أبا حمدي، المجد والخلود، ولأبنائه وكريماته وأشقائه وأفراد عائلته وعموم آل بنورة وأهالي بيت ساحور الكرام، وإلى رفاقه وأصدقائه ومحبيه أحر التعازي، وسيظل جمال بنورة حياَ في وجدان شعبه.

حزب الشعب الفلسطيني