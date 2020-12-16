محكمة صلح الخليل تفرج عن الناشط صهيب زاهدة

وطن: أفرجت محكمة صلح الخليل اليوم الأربعاء عن الناشط صهيب زاهدة بكفالة شخصية مقدارها 500 دينار.

وكان زاهدة قد اعتُقل قبل يومين من قبل القوة الأمنية المشتركة، وبعد نقله لجهاز المباحث العامة وجهت له تهمتي التجمع غير المشروع ومخالفة التدابير المعلنة في حالة الطوارئ، حيث تم التحقيق معه حول مشاركته في تجمع حمل هتافات ضد الحكومة والرئيس.

وقامت النيابة العامة بتمديد توقيفه لمدة 24 ساعة انتهت اليوم الأربعاء، وجرى إحالة الملف لمحكمة الصلح، وفي الجلسة طلبت النيابة تمديد توقيفه، وطلب محامياه الأستاذ حجازي عبيدو والمستشار القانوني لمؤسسة الضمير شاكر اطميزه إخلاء سبيله، ووافقت المحكمة على الطلب وقررت إخلاء سبيله بالكفالة المذكورة، ورفعت الجلسة لتاريخ 15/2/2021.