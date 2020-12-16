REFORM تعقد جلسة حوارية عامة في جامعة القدس المفتوحة في قلقيلية

وطن: عقدت المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحليةREFORM جلسة حوارية في مقر جامعة القدس المفتوحة في قلقيلية، وبحضور الدكتور نور الأقرع مدير الجامعة، والسيد أمجد سليم، وبمشاركة عدد من الناشطين الشباب من محافظة قلقيلية، بهدف مناقشة أهمية وجود مساحات تفاعلية في المحافظة ودورها في تعزيز مشاركة الشباب السياسية والمجتمعية، وتسليط الضوء على احتياجاتهم وتدخلاتهم كشباب.

واستهل الجلسة منسق المشروع في مؤسسة REFORM ربيع عرباس معرفاً بالمشروع والمجموعة الشبابية، ومؤكداً على دور الجامعات في صياغة الهوية الوطنية وصقل قدرات الشباب وتعزيز قدرتهم على تعريف احتياجاتهم ورفع الوعي بأهمية المشاركة في الحياة العامة.

وبدوره رحب الدكتور نور الأقرع بالشباب وثمن دورهم في التنمية والبناء وأكد على جهوزية الجامعة في تقديم المساعدة في الانشطة والفعاليات، ونوه الى استعداد الجامعة للتعاون بخصوص ساعات العمل التطوعية من خلال التواصل مع الشباب ورفدهم بالخريجين والطلبة المقبلين على التخرج لتطوير برامج شبابية وتنفيذها ضمن الاطار القانوني الناظم للعلاقة بين المجموعة الشبابية والمحافظة.

وفي نهاية الجلسة خرج المشاركون بمجموعة من التوصيات تمثلت بأهمية تطوير نظام العمل التطوعي بما يتيح مشاركة اكبر للطلبة في المؤسسات الرسمية وغير الرسمية وتطوير تدخلات حقيقية تسهم في تعزيز مشاركة الشباب، وتفعيل الفضاءات المدنية في المحافظة.

نفذت هذه الجلسة ضمن مشروع تعزيز الخطاب المدني لمحافظتي طولكرم وقلقيلية الممول من الحكومة السويسرية، والذي يهدف إلى زيادة مساحة المشاركة المدنية للشباب والشابات في مستوى السياسات العامة داخل المحافظات الفلسطينية، وتحديداً المتعلقة بتعزيز الانسجام المجتمعي، والقيم الديمقراطية وتعزيز مبدئ سيادة القانون، من خلال تمكين المشاركين الشباب والشابات من امتلاك أدوات الخطاب المدني والمشاركة المجتمعية وأدوات التحويل المجتمعي، وتطوير قدراتهم على مراقبة وتحليل السياسات العامة وخطط المحافظات لتطوير أوراق موقف تتماشى مع احتياجاتهم ومجتمعاتهم.