صحة غزة: 10 وفيات و935 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة، صباح الأربعاء، عن تسجيل 10 وفيات و935 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مشيرة إلى ارتفاع عدد الوفيات بسبب الإصابة بالفيروس إلى 220.

وأوضحت الوزارة، في تقرير يومي موجز لفيروس كورونا في قطاع غزة، وصل وكالة "صفا"، أنها فحصت 2088 عينة خلال الـ24 ساعة الماضية، وتبين إصابة 935 مواطنا.

وبينت الصحة أن اجمالي الحالات النشطة يبلغ حاليًا 8851 حالة، منها 364 حالة تحتاج رعاية طبية في المستشفى، بينها 229 حالة خطيرة وحرجة.

وذكرت أن 797 مصابا تعافوا خلال الـ24 ساعة الماضية، موضحة أن إجمالي المتعافين بلغ 21075 حالة، فيما بلغ الاجمالي التراكمي للمصابين 30146 إصابة.