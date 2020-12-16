إصابة الأسير أحمد أبو سرية بفيروس "كورونا"

وطن: أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، عن إصابة الأسير أحمد أبو سرية من مخيم جنين، بفيروس "كورونا".

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، أن الأسير أبو سرية اعتقل مطلع الشهر الجاري، ويقبع في مركز توقيف "حوارة".

وبإصابة المعتقل أبو سرية بـ"كورونا"، يرتفع العدد الإجمالي للأسرى المصابين بالفيروس إلى (138) أسيرا، يقبعون في عدة سجون ومراكز توقيف الاحتلال.

من الجدير ذكره أن أبو سرية أسير محرر أمضى سابقا 9 سنوات في سجون الاحتلال، ولديه اليوم جلسة في محكمة سالم العسكرية.