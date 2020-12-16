تعيين النرويجي فنيسلاند مبعوثا أممياً للشرق الأوسط خلفاً لملادينوف

وطن: وافق مجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء، على تعيين البلغاري نيكولاي ملادينوف مبعوثا خاصا للأمم المتحدة لليبيا، والنرويجي تور فنيسلاند مبعوثا للأمم المتحدة للشرق الأوسط.

ونقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسيين قولهم، إن "مجلس الأمن الدولي وافق على اقتراح قدمه الأمين العام، أنطونيو غوتيريش بتعيين ملادينوف وتور فينيسلاند".

وسيحل ملادينوف محل غسان سلامة الذي استقال من منصبه كمبعوث للأمم المتحدة لليبيا في مارس/آذار الماضي، بسبب التوتر.

بينما عين تور فنيسلاند خلفا لملادينوف الذي قضى السنوات الخمس الماضية كوسيط للأمم المتحدة بين الفلسطينيين و"إسرائيل".