تعمق تأثير المنخفض الجوي

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يتعمق تأثير المنخفض الجوي على البلاد، اليوم الأربعاء، ويكون الجو غائماً وبارداً، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة وتسقط بإذن الله الأمطار فوق معظم المناطق وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

هذه الليلة، يكون الجو بارداً في معظم المناطق، وتسقط بإذن الله زخات متفرق من الأمطار على معظم المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويستمر تأثر البلاد يوم الخميس بالمنخفض الجوي، ويكون الجو غائما الى غائم جزئي وبارداً وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق وقد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية، نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

والجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً، خاصة فوق المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق وتبقى الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق في ساعات الصباح، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة ألى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو السبت غائماً جزئياً وبارداً نسبياً فوق المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين أيام تأثر البلاد بالمنخفض الجوي من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وشدة سرعة الرياح، وخطر التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة.