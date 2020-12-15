بعد التطبيع.. المخابرات تمنع مواطنة مغربيّة من دخول العاصمة "الرباط" لأنها ترتدي كوفية فلسطينية!

رام الله-وطن: حقّقت المخابرات المغربية، أمس الإثنين، مع المحامية والحقوقية المغربية سعيدة الصقلي، ومنعتها من دخول العاصمة الرباط، لأنها كانت تعتمر قبعة مرسوم عليها علم فلسطين، وترتدي كوفية فلسطينية.

وكشفت الحقوقية المغربية، سعيدة الصقلي، عبر صفحتها على فيسبوك، أنها قدمت إلى العاصمة الرباط عبر القطار، وتم اعترضها والتحقيق معها من قبل المخابرات أثناء وصولها إلى محطة الرباط، ثم قامت المخابرات بإرغامها على العودة من حيث أتت على متن قطار آخر، ومُنعت من دخول العاصمة.

وأوضحت الصقلي، أنها قدمت إلى الرباط، معتمرة الرموز الفلسطينية، للاحتجاج على اتفاقية التطبيع التي أعلنت مؤخراً بين المغرب ودولة الاحتلال.

ووصفت ما حدث معها، قائلة: "واقعة اليوم أكدت لي أن الصهيونية المجرمة أصبحت من المقدسات بوطني الجريح!"