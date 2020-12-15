صحة غزة: تسجيل 461 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الدورة الثانية

وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل 461 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الدورة الثانية ليوم الثلاثاء، وبذلك يكون عدد الإصابات الكلي 935 إصابة بعد فحص 2088 عينة بمعدل إصابة 44.7%.

بدورها، أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني ب غزة على استمرار إجراء حظر التجوال الكامل يومي الجمعة والسبت، الذي يبدأ فعلياً من الساعة 6:30 مساء يوم الخميس وينتهي الساعة 7:00 صباح يوم الأحد.

يذكر أن وزيرة الصحة مي الكيلة أعلنت، صباح اليوم، تسجيل 23 وفاة و2307 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، و1910 حالات تعاف خلال 24 ساعة الأخيرة.

وقالت الكيلة في التقرير الوبائي اليومي، إنه تم تسجيل 15 حالة وفاة في الضفة الغربية " الخليل 3، رام الله والبيرة 5، بيت لحم 3، جنين 1، سلفيت 1، قلقيلية 1، نابلس 1"، قطاع غزة 8.