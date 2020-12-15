مشروع قانون في البرلمان التونسي لتجريم التطبيع مع دولة الاحتلال

وطن: قدمت الكتلة الديمقراطية بمجلس نواب الشعب التونسي، اليوم الثلاثاء، مقترح قانون لتجريم التطبيع مع دولة الاحتلال بمناسبة مرور 4 سنوات على اغتيال المهندس التونسي محمد الزواري عضو الجناح العسكري لحركة حماس، التي اتهمت الموساد الإسرائيلي باغتياله أمام منزله في محافظة صفاقس مسقط رأسه في مثل هذا اليوم عام 2016.

وفي ذات السياق، قال رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي إن تطبيع علاقات بلاده مع إسرائيل "ليس مسألة مطروحة"، وذلك بعد أيام من قرار المغرب تطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال.

وقال المشيشي في مقابلة مع قناة "فرانس 24": "هذا خيار اعتمده المغرب بحرية، نحترم خيار المغرب الشقيق والبلد الذي نحبه كثيراً. بالنسبة لتونس هذه المسألة ليست مطروحة". وأضاف: "لكل بلد واقعه وحقيقته، ولكل بلد دبلوماسيته التي يرى أنها الفضلى لشعبه"، مشيراً إلى أن الإدارة الأميركية لم تطرح هذه المسألة معه.