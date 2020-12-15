ماذا سيحصل لبشرتك إن تناولت الشوفان يومياً؟

كتبت: إيناس حلواني

للبشرة الذهنية والحساسة ، حبوب عشبة الشوفان حلٌ لكلِ المشكلات ! حبوب ذات قيمة غذائية مرتفعة ،وهي إحدى أنواع النباتات العشبية من الفصيلة النجيلية، التي تعمل على إمداد الجسم بالطاقة اللازمة لِما تحتويه من الفيتامينات والكربوهيدرات والبروتينات والدهون والفوليك وكميات من المعادن المطلوبة والحديد والفسفور، والتي تعتبر إحدى الأطعمة الصحية المطلوبة لإجراء حمية غذائية سليمة .. وعلاجا لأصحاب أمراض السكري والأزمات القلبية.

كما يدخل الشوفان في جمال وصحة البشرة، فهو يعد علاجا صحيا وطبيا لأنواع البشرة التي تظهر عليها بعض المشكلات ، فإن أصبحت وجبة الشوفان من أساسيات الغذاء السليم يومياً فذلك يعطي للبشرة نقاء وتألقا ونضارة، وذلك لاحتوائه على مادة السابونين القادرة على تنضيف الوجه كالصابون فهو أيضاً يعد منظفا طبيعيا ومقشر للبشرة بدون التسبب في أي نوعٍ من التهيّج الجلدي.

كما يعتبر الشوفان دواءٌ للأمراض الجلدية ومرض الإكزيما وغيره، فهو يحتوي على عناصر مهمة جداً للبشرة منها الأحماض الأمينية التي تساعد في تجديد خلايا البشرة ، المُساعدة على تهدئة البشرة وتقلل الالتهابات والحكة والبكتيرريا المتراكمة والزيوت الزائدة المسببة لحب الشباب، فيمكن لبشرتك أن تمتص هذه الأحماض من دقيق الشوفان في أقنعة الوجه ، وهذا بدوره العظيم علاجٌ في مشكلات البثور وإزالة الرؤوس السوداء المتراكمة على جانبي الأنف ، وهو أيضاً يشفي البشرة من جدري الماء واللبلاب السام والتخفيف من أعراض جدري الماء وذلك عن طريق التخلص من الحكة والتهيج، فهو يعد بمثابة المرطب الطبيعي لبشرة الوجه لِما له من دور في إزالة خلايا الجلد الميتة وتجديد جلد البشرة الذهنية والحساسة ، فهو يحمي الجلد من المواد الكيميائية والملوثات والأشعة فوق البنفسجية لإحتوائه على نسبة عالية من البروتينات، كما أن الدهون الموجودة في الشوفان مرطب كبير للبشرة حيث توفر حماية من أشعة الشمس الضارة ، كما أنه يساعد في علاج الصدفية لطبيعتيه المضادة للالتهابات.

فيمكن تناول عشبة الشوفان بمفردها أو مع الحليب صباحاً ،أو إلى جانب وجبة الإفطار مع القليل من الحليب والفاكهة مثل الموز أو التفاح... ويمكن أن تدخل في وجبة الغذاء مع تناول الدجاج ، وأيضاً يصلُح الشوفان في عمل الحلويات الصحية، فالحرص على تناول الشوفان يعطي للبشرة نضارة وتألّق ولمعان دائم ومستمر ويحميها من أي تلوث غير صحي، و ليس هذا وحسب ! فتناول رقائق الشوفان يساعدك مستقبلاً في التخفيف من علامات الشيخوخة التي تظهر على البشرة مثل الانتفاخات والندبات وتورم الجلد.