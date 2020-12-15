اشتية: حريصون على استقلالية السلطة القضائية وسنواصل مسيرة الإصلاح

وطن: تفقد رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، وزارة العدل بمدينة رام الله، حيث التقى بالوزير محمد شلالدة، والوكلاء المساعدين والمدراء العامين في الوزارة.

واطلع رئيس الوزراء على سير عمل الوزارة، ودورها على مختلف الأصعدة، خاصة على صعيد مساهمتها في تنفيذ أجندة السياسات الوطنية، والاستراتيجية الوطنية لقطاع العدل وسيادة القانون، وخدمة المواطنين، ودورها في المواجهة القانونية ضد الاحتلال، بالإضافة الى دورها على المستوى الإقليمي والدولي.

وقال اشتية: "وزارة العدل القلب النابض لقطاع العدالة، وهي من أهم أركان هذا القطاع، ونحرص كل الحرص على بقاء التناغم والتعاون بين كافة مكونات قطاع العدالة".

وأضاف رئيس الوزراء: "مصداقية أي دولة في العالم تعتمد على القضاء، ونحن حريصون على أهمية استقلال القضاء، وسنواصل مسيرتنا في اصلاح القطاع القضائي في فلسطين".

وشدد اشتية على أن يكون عام 2021 عنوانه محاربة كافة أشكال الآفات التي تمس سلامة المجتمع، ومن يروج لها، واتخاذ أقصى العقوبات بحقهم.

وأكد رئيس الوزراء أهمية العيادة القانونية التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، ودورها الوطني في تمكين الفقراء وممن يسكنون في المناطق المهمشة في الوصول للقضاء.