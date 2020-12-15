لماذا تراجع العمل التطوعي؟!

كتبت: ياسمين محمد نمر

إن الحكم على مجتمع بأنه مجتمع متطور ومتماسك يرتبط في البحث عن جانب اندماج الشعب في مجتمعه وذلك فيما يبذله ويقدمه من أعمال تطوعيه يدل فيها على أنهم شعب راقي ومتميز وفيه روح الانتماء وذو أخلاق راقية.

وعلى الرغم من الأهمية التي تكمن في العمل التطوعي وأثرها الواضح نهوض المجتمع وتنميته وتطوره وتماسكه إلا أنه ملحوظ وبشكل كبير التراجع عنه، ولعل فئة الشباب هم أكثر فئة متباعدة عن المشاركة في العمل التطوعي بالرغم من توفر الطاقات والامكانيات والاحتياجات اللازمة إليهم.

ولقد تراجعت الحركة التطوعية بشكل ملحوظ حيث أصبح العمل التطوعي مقتصرا على كونه مساق يدرس في الجامعات الفلسطينية وفي بعض المؤسسات العمل الأهلي.

وكان الاعتماد على الشباب المتطوعين في الأنشطة والمشاريع قد دفعهم إلى انتقادهم في استغلالهم بدون مقابل سواء كان مقابل مادي أو مقابل معنوي, فإن قيام أصحاب المؤسسات الطبيعية برمي العبء الكبير على المتطوعين سبب في هروبهم عنه فيكون عند أصحاب هذه المؤسسات نوع من التسلط والاستغلال لا يستطيع المتطوعين تحمله وتقبله.

يرى العديد من الشباب أنه لا يوجد أمور مشجعة للعمل التطوعي فليس شرط أن تكون بتقديم مقابل مالي فمن الممكن أن تكون من خلال تقديم شيء معنوي مثل شهادة أو شيء رمزي بسيط يعمل على تشجيع الشباب على هذا العمل.

في الوقت الحالي ينظر الشباب إلى العمل التطوعي على أنه عمل إجباري خصوصا لطلاب الجامعات التي تجبرهم بعض مساقاتهم على هذا العمل من أجل تعبئة ساعات ومن أجل الحصول على علامات لا غير.

كما ويعتبر الجهل بمعرفة مفهوم العمل التطوعي وكيفيته وأهدافه ومعرفة منافعه التي تعود على المتطوعين وعلى المجتمع سببا من أسباب تباعد الشباب عن أدائه.

في حين أن البعض من الشباب مقتنعين بأن خروجهم للعمل التطوعي يؤدي إلى انشغالهم عن التزاماتهم وأعمالهم ومضيعه لأوقاتهم تحديدا مع سوء الوضع الاقتصادي.

وفي الوضع الراهن مع تفشي وباء كورونا يلاحظ بشكل كبير تخوف المتطوعين وأصحاب المؤسسات التطوعية من الانخراط والتجمعات حتى لا يزيد من انتشار الفايروس ، فهناك متطوعين عندما كانوا يذهبون إلى المؤسسات من أجل تقديم التطوع فيها كانوا أصحاب المؤسسات لا يسمحوا لهم بالدخول ويقولون لهم أن يتواصلوا معهم عبر الهاتف أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي, وفي مؤسسات أخرى إن سمحوا لهم بالدخول للتطوع كانوا يقتصرون على عدد محدد من المتطوعين.

وفي أحيان أخرى نجد مجموعة من المتطوعين يكونون متشجعين في تقديم العمل التطوعي ويكونون على استعداد تام وفي حين الشروع في التطبيق والإنجاز لا يلاقوا معاملة حسنة أو تعزيز للعمل المنجز وهذا تقليل من شأنهم ويؤدي بالتالي إلى تراجعهم وإحساسهم بأن العمل الذين يتطوعون فيه غير مستحق ولا قيمة له فبعض أصحاب المؤسسات لا تقدر جهودهم وتتعامل لامعهم بتصرف غير لائق وهو بالفعل لا يستحقون هذه المعاملة الغير لائقة.

ولعبت البطالة والفقر دور كبير في تراجع العمل التطوعي فيكون هدف الشباب هو الحصول على وظيفة لسد الاحتياجات اللازمة وبعضهم الأخر يقضون أيامهم في البحث عن وظيفة فيلاحظون أن البحث عن العمل أهم من التطوع نفسه.