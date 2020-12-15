وزير الزراعة يسلم مساعدات لعدد من المزارعين في محافظة أريحا والأغوار

وطن: سلم وزير الزراعة رياض عطاري، اليوم الثلاثاء، عددا من المزارعين والجمعيات الزراعية والمجالس البلدية والقروية في محافظة أريحا والأغوار مساعدات ومستلزمات إنتاج زراعي.

جاء ذلك خلال زيارته عددا من المشاريع المنفذة ضمن خطة العنقود الزراعي بدعم من الحكومة اليابانية وبإدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي تنفذها الوزارة بقيمة إجمالية 560 ألف دولار، وضمن مشروع محاربة "كوفيد 19".

وسلم عطاري جمعية النخيل صناديق للتمور بلغت 22 ألف صندوق لتكون نواة لبنك صناديق التمور الزراعية خدمة للمزارعين، كما سلم العديد من مستلزمات الانتاج الزراعي لعشرات المزارعين والجمعيات الزراعية والمجالس البلدية والقروية في قطاعات الثروة الحيوانية والنباتية وقطاع النحل والبيوت البلاستيكية مستلزمات للإنتاج.

كما افتتح وزير الزراعة طريقا زراعيا ممولا من الحكومة.

وقال عطاري إن الحكومة ماضية في تنفيذ الخطة الطارئة للتصدي لقرار الضم الاسرائيلي، والتي جاءت بتوجيهات من الرئيس محمود عباس وأعلن عنها رئيس الوزراء محمد اشتية في شهر حزيران الماضي في قرية فصايل.