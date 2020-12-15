وزيرة الصحة تبحث الوضع الوبائي ولقاح كورونا مع مدير مكتب منظمة الصحة العالمية

وطن: بحثت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، مع مدير مكتب منظمة الصحة العالمية جيرالد روكنشواب، الوضع الوبائي لفيروس كورونا في فلسطين، واستعدادات وزارة الصحة لمواجهة جائحة كوفيد 19.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن الاجتماع بحث استعدادات وزارة الصحة وجهوزية المختبرات والمستشفيات لمواجهة الأعداد المتزايدة من المصابين بفيروس كورونا، والزيادة في أعداد المرضى الذين يحتاجون للعناية المكثقة وأجهزة التنفس الاصطناعي.

وبحث الاجتماع اللقاحات التي وافقت عليها منظمة الصحة العالمية التي تسعى فلسطين للحصول عليها، وأشارت وزيرة الصحة إلى أن التطعيم لفيروس "كورونا" لن يكون إجبارياً لأحد، وسيتم استخدام مقياس منظمة الصحة العالمية، التي تعطي الأولوية للطواقم الطبية والمرضى وكبار السن، وسيتم اعتماد منهج سليم وواضح لذلك بالتشاور بين وزارة الصحة والمنظمة.

وأشارت إلى البدء بإعداد دراسة هامة للكشف عن نسبة الأجسام المضادة لفيروس كورونا بين المواطنين، للمساعدة في إعداد الخطط المستقبلية في المجال الصحي.