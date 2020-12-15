نتنياهو يعين نائب رئيس الموساد "د" خلفا ليوسي كوهين

وطن: قرر رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، تعيين نائب رئيس الموساد، الذي يشار إليه بالحرف "د"، خلفا لرئيس الموساد الحالي، يوسي كوهين.

وقال نتنياهو اليوم، الثلاثاء، إن "د" هو ضابط موساد لديه حقوق كثيرة وتجربة كبيرة". ويتعين على اللجنة الاستشارية لتعيين كبار الموظفين في خدمات الدولة المصادقة على تعيينه.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن "د" خدم في وحدة كوماندوز النخبة "سرية هيئة الأركان العامة" وتولى كافة المناصب في أقسام الموساد. ويعتبر كمن ترقى في الموساد تحت رعاية كوهين، الذي سيحل مكانه في حزيران/يونيو المقبل. وسيتم الكشف عن هويته بعد المصادقة على تعيينه نهائيا.

وشارك "د" في الاتصالات التي قادت إلى اتفاقيات التحالف وتطبيع العلاقات بين "إسرائيل" وبين الإمارات والبحرين والسودان والمغرب.

يشار إلى أن رئيس الموساد يخضع مباشرة لإمرة رئيس حكومة الاحتلال، ونتنياهو استخدم كوهين كوزير خارجية ومبعوث خاص له إلى العديد من الدول، وخاصة العربية.